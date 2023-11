NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein EXACT Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die EXACT Sciences-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die EXACT Sciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 123,97 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 80,665 EXACT Sciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 406,15 USD, da sich der Wert einer EXACT Sciences-Aktie am 03.11.2023 auf 67,02 USD belief. Mit einer Performance von -45,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle EXACT Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

