Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Exelixis-Investment im Blick
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,33 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 4,688 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 41,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,36 Prozent zugenommen.
Exelixis war somit zuletzt am Markt 10,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
