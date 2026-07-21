NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Exelixis-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,03 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 587,199 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 32 607,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 226,07 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 14,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at