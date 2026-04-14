NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Exelixis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Exelixis-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Exelixis-Aktie an diesem Tag bei 35,74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 2,798 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,80 USD wert. Das entspricht einem Plus von 25,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Exelixis eine Börsenbewertung in Höhe von 11,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at