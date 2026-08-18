NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2021 wurde das Exelixis-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,26 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,476 Exelixis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Exelixis-Papiers auf 52,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 186,53 Prozent.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at