NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Exelixis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Exelixis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Exelixis-Anteile bei 33,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,987 Exelixis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Exelixis-Aktien wären am 22.12.2025 137,96 USD wert, da der Schlussstand 46,19 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 37,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Exelixis einen Börsenwert von 11,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at