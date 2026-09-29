Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Exelixis-Investition im Blick
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Exelixis-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,57 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 2,465 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Exelixis-Anteile wären am 28.09.2026 143,87 USD wert, da der Schlussstand 58,37 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +43,87 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Exelixis eine Börsenbewertung in Höhe von 14,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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