Exelixis Aktie

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WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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Exelixis-Investition im Blick 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Exelixis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Exelixis-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,57 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 2,465 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Exelixis-Anteile wären am 28.09.2026 143,87 USD wert, da der Schlussstand 58,37 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +43,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Exelixis eine Börsenbewertung in Höhe von 14,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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