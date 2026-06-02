Exelixis Aktie

Exelixis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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Exelixis-Anlage 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Exelixis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,929 Exelixis-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 7 437,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,28 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 643,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Exelixis einen Börsenwert von 12,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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