Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Lohnender Exelixis-Einstieg?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Exelixis-Anteile an diesem Tag 16,75 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hat, hat nun 59,701 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 67,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 005,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 300,60 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Exelixis eine Marktkapitalisierung von 16,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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