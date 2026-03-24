NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Exelixis-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Exelixis-Anteile betrug an diesem Tag 18,48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Exelixis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,411 Exelixis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 41,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 124,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 10,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at