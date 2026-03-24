Exelixis Aktie

Exelixis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Exelixis-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Exelixis-Anteile betrug an diesem Tag 18,48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Exelixis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,411 Exelixis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 41,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 124,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 10,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exelixis Inc.

mehr Nachrichten