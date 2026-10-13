Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Exelixis-Investmentbeispiel
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Exelixis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 466,200 Exelixis-Papiere. Die gehaltenen Exelixis-Aktien wären am 12.10.2026 27 888,11 USD wert, da der Schlussstand 59,82 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 178,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 14,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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