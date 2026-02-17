Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Exelixis-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Exelixis-Aktie betrug an diesem Tag 35,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,571 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 254,86 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 13.02.2026 auf 43,92 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,49 Prozent.
Insgesamt war Exelixis zuletzt 11,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
