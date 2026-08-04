Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Lohnende Exelixis-Investition?
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04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Exelixis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Exelixis-Anteile an diesem Tag 36,81 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Exelixis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,167 Exelixis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 55,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 495,79 USD wert. Das entspricht einem Plus von 49,58 Prozent.
Exelixis war somit zuletzt am Markt 13,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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