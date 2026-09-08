NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Exelixis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exelixis-Papiers betrug an diesem Tag 22,11 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Exelixis-Aktie investiert hat, hat nun 4,523 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 266,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 166,89 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Exelixis zuletzt 14,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at