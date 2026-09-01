Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Hochrechnung
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,42 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 267,237 Exelixis-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 601,82 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Anteils am 31.08.2026 auf 54,64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,02 Prozent angewachsen.
Exelixis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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