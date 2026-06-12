Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Lukrative Expedia-Investition?
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12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 12.06.2023 wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 110,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Expedia-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,902 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 224,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 102,74 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Expedia eine Marktkapitalisierung von 26,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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