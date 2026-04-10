NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Expedia-Papier an diesem Tag 149,52 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,669 Expedia-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 230,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,00 Prozent gestiegen.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at