NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Expedia-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 173,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 57,677 Expedia-Aktien. Die gehaltenen Expedia-Aktien wären am 04.06.2026 13 103,01 USD wert, da der Schlussstand 227,18 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,03 Prozent angezogen.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at