Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Rentable Expedia-Anlage?
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20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug an diesem Tag 234,77 USD. Bei einem Expedia-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,595 Expedia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 188,27 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 19.11.2026 auf 239,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,88 Prozent vermehrt.
Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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