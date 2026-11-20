Das wäre der Verdienst eines frühen Expedia-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug an diesem Tag 234,77 USD. Bei einem Expedia-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,595 Expedia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 188,27 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 19.11.2026 auf 239,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,88 Prozent vermehrt.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at