NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Expedia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Expedia-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 92,739 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 284,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 388,76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 163,89 Prozent zugenommen.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at