NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Expedia gewesen.

Das Expedia-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Expedia-Papier bei 120,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Expedia-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,828 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 291,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241,61 USD wert. Damit wäre die Investition um 141,61 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 33,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at