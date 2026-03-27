Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Expedia-Anlage im Blick
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Expedia-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Expedia-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 176,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,667 Expedia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Expedia-Anteile wären am 26.03.2026 1 319,58 USD wert, da der Schlussstand 232,84 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 31,96 Prozent vermehrt.
Expedia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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