Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Performance unter der Lupe
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 176,48 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,567 Expedia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 268,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 52,25 Prozent gestiegen.
Expedia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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