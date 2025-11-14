Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Frühe Investition
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Expedia-Anteile letztlich bei 125,20 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 7,987 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 135,38 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 13.11.2025 auf 267,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 113,54 Prozent.
Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 33,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Expedia-Aktie zieht zweistellig an: Starke Bilanz überzeugt Anleger (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: So performt der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|225,65
|-3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.