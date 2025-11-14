NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Expedia-Anteile letztlich bei 125,20 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 7,987 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 135,38 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 13.11.2025 auf 267,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 113,54 Prozent.

Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 33,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at