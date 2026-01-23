NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Expedia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.01.2023 wurde die Expedia-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug an diesem Tag 115,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,641 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 416,49 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 22.01.2026 auf 279,66 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 416,49 USD entspricht einer Performance von +141,65 Prozent.

Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at