NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 09.01.2016 wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 111,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,759 Expedia-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 301,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 27 045,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 170,45 Prozent vermehrt.

Der Expedia-Wert an der Börse wurde auf 36,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at