Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Expedia-Anlage unter der Lupe
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Expedia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug an diesem Tag 93,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Expedia-Papier investiert hätte, hätte er nun 106,986 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 23 587,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220,47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 135,87 Prozent gleich.
Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
