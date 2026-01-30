NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Expedia-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 124,10 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80,580 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 979,85 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 29.01.2026 auf 272,77 USD belief. Mit einer Performance von +119,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Expedia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at