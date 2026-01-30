Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

Lohnende Expedia-Investition? 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Expedia-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 124,10 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80,580 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 979,85 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 29.01.2026 auf 272,77 USD belief. Mit einer Performance von +119,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Expedia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Expedia Inc.

Analysen zu Expedia Inc.

Aktien in diesem Artikel

Expedia Inc. 223,10 -1,96% Expedia Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

