NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Expedia-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Expedia-Anteile bei 121,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,251 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Expedia-Aktie auf 261,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 153,88 USD wert. Das entspricht einem Plus von 115,39 Prozent.

Expedia war somit zuletzt am Markt 31,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at