Expedia Aktie

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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Lukrative Expedia-Anlage? 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Expedia-Aktie an diesem Tag 94,95 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 105,319 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 776,72 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 29.10.2026 auf 282,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,77 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 33,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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