NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Expedia-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 168,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,918 Expedia-Aktien. Die gehaltenen Expedia-Papiere wären am 07.05.2026 1 495,89 USD wert, da der Schlussstand 252,79 USD betrug. Mit einer Performance von +49,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Expedia eine Marktkapitalisierung von 30,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at