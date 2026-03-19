NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Expeditors International of Washington-Papier bei 48,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Expeditors International of Washington-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,627 Expeditors International of Washington-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 2 983,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144,62 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 198,31 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Expeditors International of Washington einen Börsenwert von 19,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at