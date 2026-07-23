Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Frühes Investment 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Expeditors International of Washington-Papier 124,75 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 8,016 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 177,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 422,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,24 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 23,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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