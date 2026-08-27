Expeditors International of Washington Aktie

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WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Expeditors International of Washington-Performance im Blick 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.08.2021 wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag 124,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,803 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (190,18 USD), wäre das Investment nun 152,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,67 Prozent gesteigert.

Am Markt war Expeditors International of Washington jüngst 24,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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