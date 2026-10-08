Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lohnende Expeditors International of Washington-Investition?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Expeditors International of Washington-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,828 Expeditors International of Washington-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 190,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 158,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,05 Prozent zugenommen.
Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 24,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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