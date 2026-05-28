Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Profitables Expeditors International of Washington-Investment? 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 115,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86,573 Expeditors International of Washington-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 161,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 982,34 USD wert. Damit wäre die Investition 39,82 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Expeditors International of Washington zuletzt 21,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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