Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag 128,79 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 0,776 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 188,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,66 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 24,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at