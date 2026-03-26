NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Expeditors International of Washington-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 119,17 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 83,914 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 014,77 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 25.03.2026 auf 143,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,15 Prozent zugenommen.

Am Markt war Expeditors International of Washington jüngst 19,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at