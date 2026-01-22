Expeditors International of Washington Aktie

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

Langfristige Anlage 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Expeditors International of Washington-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,65 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 229,095 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Aktien wären am 21.01.2026 37 230,24 USD wert, da der Schlussstand 162,51 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 272,30 Prozent.

Expeditors International of Washington erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Expeditors International of Washington Inc. 136,35 -0,33%

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
