NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Expeditors International of Washington-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 01.01.2025 wurden Expeditors International of Washington-Anteile an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 110,77 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,277 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 452,20 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 31.12.2025 auf 149,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,52 Prozent angezogen.

Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 20,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at