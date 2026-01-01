Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lohnende Expeditors International of Washington-Investition?
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.01.2025 wurden Expeditors International of Washington-Anteile an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 110,77 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,277 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 452,20 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 31.12.2025 auf 149,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,52 Prozent angezogen.
Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 20,12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!