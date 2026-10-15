NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expeditors International of Washington-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,45 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,587 Expeditors International of Washington-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 686,39 USD, da sich der Wert einer Expeditors International of Washington-Aktie am 14.10.2026 auf 196,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,64 Prozent vermehrt.

Expeditors International of Washington erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at