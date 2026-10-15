Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Hochrechnung
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,45 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,587 Expeditors International of Washington-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 686,39 USD, da sich der Wert einer Expeditors International of Washington-Aktie am 14.10.2026 auf 196,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,64 Prozent vermehrt.
Expeditors International of Washington erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.
Analysen zu Expeditors International of Washington Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Expeditors International of Washington Inc.
|174,05
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.