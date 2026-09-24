Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Expeditors International of Washington-Performance im Blick
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 24.09.2021 wurden Expeditors International of Washington-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Expeditors International of Washington-Anteile an diesem Tag bei 124,69 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,020 Expeditors International of Washington-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (188,03 USD), wäre das Investment nun 1 507,98 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,80 Prozent erhöht.
Insgesamt war Expeditors International of Washington zuletzt 24,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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