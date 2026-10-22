Expeditors International of Washington Aktie

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WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Lukrativer Expeditors International of Washington-Einstieg? 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag bei 123,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,281 Expeditors International of Washington-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (197,01 USD), wäre das Investment nun 16 013,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,13 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 25,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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