Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lukrativer Expeditors International of Washington-Einstieg?
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag bei 123,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,281 Expeditors International of Washington-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (197,01 USD), wäre das Investment nun 16 013,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,13 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 25,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.
Analysen zu Expeditors International of Washington Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Expeditors International of Washington Inc.
|175,10
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.