Expeditors International of Washington Aktie

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WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Profitable Expeditors International of Washington-Anlage? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,955 Expeditors International of Washington-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 181,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 354,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 254,59 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 23,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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