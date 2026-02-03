NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Exponent-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Exponent-Papier bei 24,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,114 Exponent-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (73,66 USD), wäre die Investition nun 303,00 USD wert. Mit einer Performance von +203,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Exponent jüngst 3,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at