WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

Performance unter der Lupe 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Exponent eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Exponent-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Exponent-Papier bei 24,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,114 Exponent-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (73,66 USD), wäre die Investition nun 303,00 USD wert. Mit einer Performance von +203,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Exponent jüngst 3,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

