Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Frühes Investment
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Exponent-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 25,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Exponent-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,862 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 242,10 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 20.07.2026 auf 62,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 142,10 Prozent.
Insgesamt war Exponent zuletzt 3,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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