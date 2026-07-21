Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Exponent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Exponent-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 25,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Exponent-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,862 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 242,10 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 20.07.2026 auf 62,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 142,10 Prozent.

Insgesamt war Exponent zuletzt 3,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exponent Inc.

mehr Nachrichten