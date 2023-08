NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Exponent abgeworfen

Am 08.08.2020 wurden Exponent-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 82,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Exponent-Papier investiert hätte, befänden sich nun 121,256 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 726,32 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 07.08.2023 auf 88,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,26 Prozent erhöht.

Exponent wurde am Markt mit 4,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at