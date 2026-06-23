Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Exponent-Investmentbeispiel
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 353,294 Exponent-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 55,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 738,56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,39 Prozent.
Insgesamt war Exponent zuletzt 2,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exponent Inc.
Analysen zu Exponent Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Exponent Inc.
|50,42
|3,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.