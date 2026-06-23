NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 353,294 Exponent-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 55,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 738,56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,39 Prozent.

Insgesamt war Exponent zuletzt 2,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at