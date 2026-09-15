Exponent Aktie

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WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

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Performance unter der Lupe 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exponent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Exponent-Aktien gewesen.

Exponent-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,61 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 406,339 Exponent-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Exponent-Papiers auf 69,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 114,59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 181,15 Prozent vermehrt.

Der Exponent-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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