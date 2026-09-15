Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Performance unter der Lupe
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15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exponent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Exponent-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,61 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 406,339 Exponent-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Exponent-Papiers auf 69,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 114,59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 181,15 Prozent vermehrt.
Der Exponent-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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