Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Lohnende Exponent-Investition?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exponent-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Exponent-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,159 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 88,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 800,12 USD wert. Damit wäre die Investition um 28,00 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 4,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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